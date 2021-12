Depama resgata cachorros em situação de abandono na Zona Norte de Aracaju

Equipes da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgataram cinco filhotes, duas cadelas e dois cachorros que se encontravam em uma casa no conjunto Bugio, Zona Norte da capital. Os animais estavam, aparentemente, abandonados, sem água e sem comida, além de estarem em um ambiente repleto de fezes e com muita sujeira. O caso ocorreu nessa terça-feira (14).

De acordo com a delegada Georlize Teles, as informações recebidas pela unidade policial apontaram que há mais de cinco dias ninguém aparecia no local. Diante disso, a Depama fez levantamentos e confirmou que os animais estavam, efetivamente, em situação de abandono. A unidade policial encaminhou três viaturas e as equipes da unidade policial fizeram o resgate dos animais.

“Como se trata de um crime, a equipe foi verificar se a denúncia tinha fundamento. No local, constatou-se que o ambiente era de total insalubridade, pois estava muito sujo e, além de tudo, não encontraram água e alimento para os animais. O resgate foi feito e os animais foram trazidos para delegacia. Será instaurado inquérito policial para apurar a responsabilidade do tutor do animal e verificar se houve maus-tratos”, detalhou a delegada.

Georlize Teles complementou citando que as condições em que ocorreu o caso estão sendo apuradas pelo Depama. “Não era um canil clandestino. O que apuramos de imediato é que é um rapaz, que é criador desses animais, por algum modo e por alguma razão os abandonou. Estamos levantando todos os indícios para aferir se efetivamente houve maus-tratos e os animais irão passar por atendimento médico”, pontuou.