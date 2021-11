A Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso informa que uma falha no fornecimento de energia elétrica comprometeu o abastecimento em Amparo do São Francisco, Canhoba, Nossa Senhora de Lourdes, Itabi, Graccho Cardoso, Aquidabã, Feira Nova, Cumbe, zona rural de Dores e Gararu, Porto da Folha, Poço Redondo, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Pedra Mole, Pinhão e Carira.

O fornecimento de energia já está regular e o restabelecimento gradativo do abastecimento é com a recuperação dos reservatórios no decorrer do dia de hoje (29/11/2021). A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais, evitando-se desperdícios.

Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.

Assessoria de Comunicação da Deso.