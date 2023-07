O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou, nesta terça-feira (4), que concluiu as investigações do homicídio de um corretor de imóveis de 47 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 4 de março, na região central da capital. Como conclusão da investigação, o DHPP indiciou um motoboy de 34 anos por homicídio qualificado de motivo fútil, emprego de meio cruel e por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

De acordo com as investigações, a vítima foi brutalmente espancada, recebendo golpes de instrumento contundente na região da cabeça, depois de se desentender com o motoboy em um bar local. Após a agressão, a vítima que chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu em seguida.

Conforme o delegado Tarcísio Tenório, foram três meses de investigação até que a Polícia Civil conseguiu identificar e localizar o autor do crime. O investigado já estava preso temporariamente desde 7 de junho. Acolhendo representação da Polícia Civil, a 5ª Vara Criminal decretou a prisão preventiva do suspeito, cumprida nesta terça-feira (4).

“Os elementos apurados demonstraram a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. O laudo cadavérico concluiu que a morte se deu por politraumatismo, descrevendo múltiplas lesões na cabeça, face e tórax”, concluiu o delegado Tarcísio Tenório, que presidiu as investigações.