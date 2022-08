DHPP cumpre mandado de prisão em Aracaju e identifica suspeito de tentativa de homicídio

Na tarde dessa quinta-feira (11), policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados para verificar a prática de tentativa de homicídio com disparos de arma de fogo, no Bairro Industrial, em Aracaju. Chegando ao local, foi possível a identificação do suspeito do crime, mas ele encontra-se foragido da polícia.

Durante as investigações, a equipe policial foi até o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), local para onde a vítima do crime foi socorrida. Lá, obteve a informação de que ela teria iniciado atendimento médico, mas estava muito agitada e fugiu do local afirmando que iria se vingar do autor do crime.

Com a qualificação da vítima, foi constatado que em desfavor dela havia mandado de prisão definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais do DHPP passaram a realizar buscas na região, localizando a vítima, conduzindo-a de volta para o HUSE, momento em que também foi dado cumprimento ao seu mandado de prisão.