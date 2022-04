DHPP cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de homicídio em Nossa Senhora do Socorro

Na última terça-feira (12), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) efetuou a prisão preventiva de um homem de 25 anos, suspeito da prática de homicídio qualificado contra Wadson Cleber Santos De Jesus, de 19 anos, no bairro Jardim Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as investigações, o crime aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2020, em via pública, próximo à Creche de Almir do Picolé. O suspeito e a vítima eram de grupos rivais no tráfico de drogas local.

O DHPP reforça a importância da colaboração popular no trabalho policial por meio do Disque Denúncia (181), onde é assegurado o sigilo da informação.