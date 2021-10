DHPP cumpre prisão preventiva de indiciado por coautoria em homicídio ocorrido no bairro Santa Maria

- Advertisement -

Na manhã desta quinta-feira (21), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandato de prisão preventiva decretado contra Victor Leandro Teles Santos, conhecido como Biscoito, de 21 anos. Ele foi indiciado pela coautoria do homicídio por arma de fogo de Alisson dos Santos, de apelido Papinho, ocorrido na tarde do dia 4 de fevereiro de 2021, na Rua 12 do Conjunto Padre Pedro, Bairro Santa Maria, em Aracaju.

De acordo com apuração do DHPP, o homicídio foi praticado em razão de rivalidade na disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas ilícitas, no Santa Maria, e também em vingança ao homicício de uma jovem do convívio social de Victor, morta em 2016.

Segundo levantamentos, Victor tem uma ficha extensa, já tendo sido preso por roubo, homicídio e tráfico de entorpecentes. O homem está detido, à disposição da Justiça.