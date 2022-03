DHPP prende suspeito de homicídio e apreende arma de fogo no bairro Santos Dumont

Na manhã desta quarta-feira (30), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu João Vittor dos Santos, conhecido como “Ryan”, 20 anos.

Com o apoio da Coodernadoria de Recursos Especiais (Core), as equipes do DHPP foram mobilizadas para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Criminal de Aracaju. Os alvos foram residências localizadas no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

Os mandados foram expedidos no âmbito de investigação em curso no DHPP que apura um crime sofrido por um idoso na noite de 12 de fevereiro de 2022. Segundo o apurado, quando retornava para sua residência, a vítima foi alvo de disparos de arma de fogo, sendo atingida por um dos tiros.

Logo após o crime, o plantão do DHPP foi acionado e compareceu ao local, onde foram colhidas informações de que o suposto autor se tratava de um vizinho conhecido como “Ryan”, o qual já tinha se desentendido com a vítima.

No decorrer das investigações, foram reunidos indícios de que o suspeito era dono de uma arma de fogo e que na localidade residiam alguns amigos e parceiros que o auxiliavam na prática de crimes, inclusive armazenando armas de fogo e drogas.

Durante o cumprimento do mandado de busca na casa do investigado, a mãe do suspeito, Maria das Graças Santos de Jesus, chegou a ocultar um revólver calibre .38 carregado, escondendo a arma junto ao corpo, porém, quando foi encaminhada para a revista por uma investigadora, a arma foi encontrada, já que a suspeita tentou se desfazer do armamento.

No imóvel também foram encontradas outras munições de calibre 38, além de uma certa quantidade de crack e aparelhos celulares. Em outra residência objeto de busca também foram encontradas drogas em pequena quantidade, sendo o proprietário conduzido à unidade policial para lavratura de termo circunstanciado.

Os investigados João Vittor dos Santos e Maria das Graças foram conduzidos ao DHPP, onde foram autuados pela prática dos crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo e munições, sendo arbitrada fiança contra ela, que foi solta após o respectivo pagamento.

O investigado foi encaminhado a uma das unidades da Polícia Civil e será apresentado em audiência de custódia nesta quinta-feira. Qualquer informação acerca de outros crimes cuja autoria seja atribuída ao investigado pode ser repassada à polícia por meio do aplicativo Disque-Denúncia ou ou ligação telefônica para o número 181, sendo preservada a identidade do denunciante.