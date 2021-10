Diretora de escola em que criança foi estuprada diz que “Em momento algum nos omitimos”

Após uma garota de 11 anos ter sido vítima de um estupro na última quarta-feira, 20, dentro de uma instituição de ensino, na cidade de Siriri, uma das responsáveis pela instituição prestou, com exclusividade, uma entrevista ao programa Alerta 99, da rádio Fan FM.

A diretora da Escola Municipal Professora Maria Madalena dos Santos Silva, Elaine do Nascimento, relatou como tomou conhecimento sobre a situação e negou qualquer omissão por parte da instituição em prestar o apoio necessário à criança.

“Isso foi relatado para nós na quinta-feira, por volta das 9 horas da manhã, sendo que quando a criança chegou em casa pela tarde na quarta, a mãe percebeu que ela estava diferente. Eu chamei as duas coordenadoras para escutar o fato que a mãe relatou, e afirmamos que isso ia além da gente, e precisávamos procurar os órgãos competentes. A mãe sempre quis resolver na escola mesmo, e nós enquanto coordenadoras procuramos o conselho, que nos orientou a voltar para a escola e depois prestar o B.O. Em momento algum como escola, e como mães que somos, nos omitimos, e estamos dando o suporte psicológico.

Durante conversa com a equipe de reportagem do Fan F1, o irmão da vítima havia exposto que três alunos haviam participado da ação. A garota teria sido segurada por um estudante, o outro fez uma espécie de ‘vigilância’ na porta do banheiro, enquanto um terceiro garoto, teria praticado o estupro.

O Conselho Tutelar foi acionado na ocorrência e a criança foi encaminhada para fazer exame no Instituto Médico Legal (IML) e à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, para receber acompanhamento médico.

Ainda segundo a diretora desde que a escola foi notificada, a criança foi escutado e os órgãos competentes acionados para fazerem as investigações.

“Fui surpreendida com divulgações mentirosas, e inclusive fotos das crianças, que tem 11 anos. Estamos todos estarrecidos com a situação. Falam de omissão por parte da administração, e isso nunca aconteceu”, finalizou Elaine.

*Com informações da Fan f1