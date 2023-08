Processo de Usucapião Extrajudicial, com protocolo de nº 46829, Requerente: JOSERLAND AMARAL COSTA, e sua esposa MARIA MADALENA RIBEIRO COSTA, brasileiros, maiores, capazes, funcionários públicos

Imóvel: Casa residencial e seu respectivo terreno, localizado na Avenida Lourival Batista, nº 639, no Bairro Divineia, com área total de 193,87m quadrado, situado no município de Nossa Senhora da Glória/Se

