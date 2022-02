Eletrocutado: Corpo de Gabriel chegou no inicio da tarde de hoje em Sergipe

A aeronave que trouxe o corpo do jovem Gabriel Vieira da Silva do estado de Santa Catarina, pousou no aeroporto de Aracaju por volta do meio dia desta quinta-feira (10).

Gabriel, de 20 anos, morreu eletrocutado no último sábado (5) após apertar um interruptor em casa para acender uma lâmpada. Ele era natural do município de Nossa Senhora da Glória, no Sertão de Sergipe e estava em Santa Catarina desde dezembro do ano passado a trabalho.

O corpo só foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Santa Catarina nessa quarta-feira (9), depois que todos os trâmites burocráticos foram resolvidos.

O veículo funerário deixou o aeroporto de Aracaju perto de 13h e segue para o município de Nossa Senhora da Glória, no Sertão de Sergipe, onde o corpo será velado e sepultado. O sepultamento está marcado para às 8h desta sexta-feira (11).

Com informações do G1