Emsurb e Guarda Municipal jogam fora material de ambulantes para recolher carrinhos

Na manhã dessa quinta-feira (21/10), agentes da Ensurb com o auxilio da GCM de Aracaju realizaram a chamada Fiscalização de Rotina na Rua Santa Rosa de Lima, no entorno do mercado municipal. Na localidade existem vários vendedores ambulantes trabalhando de forma não oficial e a fiscalização decidiu por recolher as mercadorias destes vendedores.