Ex- Deputado Jairo de Glória passa por cirurgia de emergência

O ex-deputado Estadual, Jairo de Glória, foi submetido a uma cirurgia emergencial na madrugada da última terça-feira, 18.

De acordo com informações passadas, o ex-deputado se sentiu mal e foi levado ao hospital, onde foi constatado o problema no apêndice. A cirurgia para apendicite, conhecida como apendicectomia, é o tratamento utilizado em caso de inflamação do apêndice. Esta cirurgia, geralmente, é feita sempre que se confirma a apendicite pelo médico, através do exame clínico e uma ultrassonografia ou tomografia do abdômen, por exemplo.

A recuperação após cirurgia para apendicite pode demorar de 1 semana até 1 mês no caso da apendicectomia tradicional.

Por meio de suas redes sociais Jairo se pronunciou: