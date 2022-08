Festa do Leite tem mais uma atração confirmada; Iguinho e Lulinha

Com uma hora e cinquenta minutos de show previsto, a dupla “IGUINHO E LULINHA” é uma das atrações da Festa do Leite 2022, que será realizada no dia 13 de novembro em Nossa Senhora da Glória.

A dupla se junta a Luan e Zezo como uma das principais atrações do evento, que promete ser um dos melhores da história.

IGUINHO E LULINHA

Do povoado Curituba eles levam o forró de vaquejada para além dos limites estaduais, concretizando o sonho que o avô alimentava desde que eles ainda eram crianças. Wingles e Willas cresceram cantando toada, na zona rural, ao lado dos avós, do pai e do tio aboiadores