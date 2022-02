FSF participa de assinatura de contrato entre PixBet e clubes

Mais uma empresa acredita e incentiva o futebol sergipano na temporada de 2022. Na última sexta-feira (04/02) um contrato de parceria foi firmado entre a empresa de investimentos PixBet e as equipes do Confiança, Lagarto e Sergipe.

A assinatura do contrato foi marcada pelas presenças do presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, do presidente do Confiança, Hyago França, presidente do Lagarto, Robson Santos e do diretor do Sergipe, Saulo Aragão. O evento também contou com as presenças do empresário e proprietário da marca esportiva Onza, Francisco Libório e do vereador do município de Lagarto, Alex Dentinho. Além do gerente da PixBet, Rafael Manso que coordenou o encontro dos novos parceiros.

O pixbet tem investido forte no futebol brasileiro e estão patrocinando alguns dos maiores clubes de futebol do Brasil. Entre os clubes o Cruzeiro e Flamengo. O clube carioca fechou patrocínio e a Pixbet exibirá sua marca no uniforme do Flamengo até o final de 2023. O pixbet é um site de apostas online, onde você pode fazer apostas em diversos Esportes, Cassino e Jogos Virtuais. Por exemplo, você escolhe seu esporte preferido e faz uma aposta para um time ou jogador vencer. Então, se sua aposta for vencedora, você ganha uma grana. Além disso, eles informam que tem o saque mais rápido do Brasil.

