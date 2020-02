GLÓRIA: CIOPAC prende suspeito por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Policiais Militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) receberam uma denúncia sobre tráfico de drogas, na tarde da última quarta-feira, 05 de fevereiro de 2020, por volta das 13h50min, na cidade de Nossa Senhora da Glória, região do Sertão de Sergipe.

O noticiante ainda informou as equipes policiais que um indivíduo estava em uma moto cor cinza e iria fazer uma entrega de entorpecentes na localidade conhecida como “Macaca Pelada”, na saída de Glória para Carira.









De imediato os policiais deslocaram-se ao local informado e encontraram o indivíduo, que ao perceber a viatura, tentou se evadir com a motocicleta. Durante a fuga, o suspeito colidiu a moto na viatura e caiu, levantando em seguida, conseguiu correr, sacou uma arma de fogo e realizou disparos na direção da equipe policial.

Diante da injusta agressão, foi necessário o uso proporcional da força para cessar a ameaça, sendo o suspeito alvejado e socorrido, chegando ao Hospital Regional de Glória ainda com vida. Com o suspeito foram apreendidos um revólver calibre .38 com cinco munições, sendo duas intactas e duas deflagradas e uma percutida, um tablete de substância prensada aparente a maconha, uma motocicleta sem placa e com a numeração do motor raspada, um aparelho celular da marca Samsung e a quantia de cento e vinte e cinco reais em notas de pequeno valor.

Diante dos ilícitos, o suspeito ficou custodiado e os objetos apreendidos em seu poder foram encaminhados para a Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória/SE, a fim de que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Nossa equipe de reportagem identificou o suspeito, que já responde a processos nas comarcas de Feira Nova e Graccho Cardoso, como João Guilherme Menezes Santos, 18 anos de idade.

Fonte> Jornal do Sertão