Glória é o município do alto sertão com o menor índice de isolamento social

GLÓRIA, SE (POLÍTICA A JATO) – O relatório divulgado pela prefeitura de Aracaju, através de dados obtidos pela plataforma de localização do Google (Covid-19 Community Reports), atesta que no sertão os moradores de Glória não tem obedecido à risca as recomendações de isolamento social.

No comparativo com todos os municípios de Sergipe, Nossa Senhora da Glória aparece na posição de número 61 com 48,20% de isolamento social. Ou seja, muito abaixo da média nacional que é de 55,1%.

Levando em conta só os municípios do alto sertão do estado, Glória tem o menor índice de isolamento. Os dados foram coletados na última segunda-feira (06) e divulgados nesta terça-feira.









Recentemente as polícias militar e civil foram acionadas para exigir o fechamento do comércio da cidade porque havia várias denúncias de descumprimento do decreto estadual como mostra a foto acima enviada pela PC.

Veja o Ranking dos municípios do alto sertão com maior isolamento:

1 – Poço Redondo 54,50%

2 – Canindé de São Francisco 52,90%

3 – Monte Alegre de Sergipe 51,30%

4 – Gararu 50,40%

5 – Nossa Senhora de Lourdes 50,00%

6 – Porto da Folha 49,70%

7 – Nossa Senhora da Glória 48,20%

Por: POLÍTICA A JATO