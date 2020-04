GLÓRIA: Município teve 12 suspeitos de terem contraído Covid-19

O portal Soudesergipe traz mais um balanço sobre situação do Covid-19 (novo coronavírus) no município. Até ontem terça-feira, 07 de abril de 2020, dez casos suspeitos tiveram exames negativos no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória.









Os dados foram repassados pelo Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória CCIH, confira:

CASOS SUSPEITOS (Coletados): 12

CASOS DESCARTADOS: 10

CASOS CONFIRMADOS: 01

AGUARDANDO RESULTADO: 01

Até o momento apenas 01 caso foi confirmado no município desde o inicio da pandemia no Brasil.