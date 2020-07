GLÓRIA: PC prende homem acusado de descumprimento de medidas protetivas

Policiais Civis lotados na Delegacia Regional da cidade Nossa Senhora da Glória lograram êxito em prender LEANDRO MENESES SANTOS, haja vista o mesmo ter descumprido Medidas Protetivas de Urgência, expedidas pelo Poder Judiciário.

Tudo iniciou quando a vítima e companheira de Leandro noticiou na sede da delegacia de polícia que estava sendo violentada sexualmente, haja vista a mesma ter se recusado a manter relações sexuais.

Nessa oportunidade foi agredida fisicamente e pressionada psicologicamente, atitudes que se tornaram constantes e contumazes por parte do acusado. Policiais foram acionados e prenderam LEANDRO em flagrante, sendo que o Judiciário em seguida o colocou em liberdade, determinando que o mesmo não poderia se aproximar da vítima, nem manter nenhum tipo de contato com q mesma, mas mesmo advertido das Medidas Protetivas, LEANDRO continuou enviando mensagens ameaçadores para vítima, a qual compareceu à Unidade Policial e pediu ajuda, inclusive exibindo as referidas mensagens. A partir daí, LEANDRO foi localizado e preso novamente, desta vez preventivamente, estando custodiado à disposição do Poder Judiciário.