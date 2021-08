GLÓRIA: Polícia Civil prende homem e recupera objetos avaliados em R$15 mil

Equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prenderam nesta quinta-feira, 26, na cidade de Glória, José Ivanilson de Oliveira, suspeito de furtar equipamentos avaliados em R$ 15 mil. O crime ocorreu num galpão do município e os materiais foram revendidos em Itabaiana. O detido também é investigado por violência doméstica.

Durante investigações sobre o furto num galpão do município gloriense, a Polícia Civil chegou ao suspeito e, ao contatar e questionar a companheira de José Ivanilson, percebeu divergências entre os depoimentos deles. Perguntada sobre as informações desencontradas, a mulher revelou estar sendo ameaçada de morte para encobrir o crime e o paradeiro dos objetos furtados.

Diante do contexto, o homem foi autuado por furto, ficando constatado que os objetos subtraídos por ele tinham sido comercializados na cidade de Itabaiana. José foi preso em flagrante, em Nossa Senhora da Glória, pelos crimes de ameaça e coação no decorrer do processo investigativo, além de furto. Na ação, foram apreendidas máquina de solda e lixadeira .