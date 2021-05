GLÓRIA: Vacinação contra Covid causa confusão durante a madrugada

Na última quinta-feira, 06, foi divulgada uma matéria no Portal Soudesergipe informando que, Nossa Senhora da Glória aparece entre cidades investigadas por “fura-filas” na vacinação contra a Covid-19.

Não bastasse isso a falta de organização para distribuição das vacinas por parte do Governo do Estado, acaba atrapalhando o processo.

Porém, o que se viu na noite de ontem é completamente desumano. Com um atraso de 17 dias para tomar a segunda dose, idosos correram para a fila afim de pegar senhas para receber a 2° dose. A fila iniciou no fim da noite e teve a presença do vereador Humberto Dantas que também estava na espera.

De acordo com uma denúncia anônima feita a Portal Soudesergipe, uma pessoa que teria ligação com a prefeitura, teria chegado com uma lista pronta com o nome das pessoas que receberiam a senha. Ainda de acordo com a denúncia, apenas 60 doses foram disponibilizadas.

Já no inicio da madrugada, a Policia Militar foi acionada para mandar quem estava na fila para casa. O desespero pela vacina foi tão grande, que muitos voltaram durante a madruga para enfrentar fila, mas não mais tinha senha.

“Eu tô indignada, tenho 62 anos e minha senha era 27, meu esposo 28 e minha amiga 29, mas fui informada que não tinha mais vacina. Como pode isso, se tinham 60 vacinas?” disse uma denunciante.

Assista: