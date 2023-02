Gloriense morre em decorrência das chuvas que castigam o litoral de São Paulo

A coordenadora do Programa Criança Feliz, projeto do Governo Federal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, Fabiana de Freitas Sá de 40 anos de idade faleceu quando sua casa desabou por conta das fortes chuvas. Ela residia na Estrada da Maquinha, bairro Boiçucanga, Costa Sul do município.

A prefeitura de São Sebastião divulgou uma nota:

“Lamentamos informar o primeiro óbito confirmado em decorrência das fortes chuvas que assolam o município, desde a madrugada deste domingo, foi o da coordenadora do Programa Criança Feliz, projeto do Governo Federal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, Fabiana de Freitas Sá. Ela residia na Estrada da Maquinha, bairro Boiçucanga, Costa Sul do município

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A Prefeitura de São Sebastião presta toda a solidariedade aos familiares e amigos neste momento tão difícil”.

Fabiana tem familiares em Porto da Folha e em Nossa Senhora da Glória, onde seus pais residem.