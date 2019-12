Grave acidente entre carro e motocicleta deixa vítima fatal em Glória

O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira,19, em Nossa Senhora da Glória.

De acordo com as primeiras informações, um veículo de passeio estourou o pneu nas imediações do Povoado São Clemente (Vila dos Padres), o motorista teria perdido o controle do veículo e acabou colidindo com uma motocicleta.

Com o impacto o motociclista acabou vindo a óbito no local.

Ainda não se sabe sobre a identidade da vítima, pois o mesmo estaria sem documento.

Mais informações a qualquer momento.