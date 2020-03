Homem é assassinado a tiros no município de Porto da Folha

Mais um homicídio foi registrado no alto sertão do estado. De acordo com informações o crime ocorreu no Povoado Linda França, município de Porto da Folha.

Ainda segundo informações a vítima era conhecida como “Luiz Papouco” e residia no povoado, Luiz era conhecido como uma pessoa tranquila. Informações dão conta de que dois bandidos em uma moto, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção da vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A policia está no local e o Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.