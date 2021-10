Homem joga galo contra a parede em rinha no município de Canindé

- Advertisement -

Um vídeo tem chocado populares em todo o Estado. Nele, um homem conhecido como “Tímido”, residente do Povoado Capim Grosso, no município de Canindé de São Francisco, aparece jogando um galo contra a parede. No local, aparentemente há uma rinha de galo. A delegada Georlize Teles, da Delegacia de Proteção Animal, foi acionada e já está atuando no caso.

Nas imagens, é possível ver uma espécie de ringue onde os galos se enfrentam. Muitas pessoas costumam apostar valores altos nas disputas entre os animais, vencendo aquele que vencer ou sobreviver à luta. A prática é considerada crime.

Nesta sexta-feira, 22, a Polícia Militar foi até o local onde o vídeo foi gravado, efetuou a prisão de um homem e apreendeu vários galos utilizados na prática do crime. O caso continuará sob investigação.

Com informações da Fan F1

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Sou de Sergipe (@portalsoudesergipe)