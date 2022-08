Na tarde do último domingo, 31, três pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu após sofrerem uma descarga elétrica no povoado Santa Cecília, região de Nossa Senhora do Socorro.

Os homens trabalham em uma CIA responsável pela manutenção de postes de energia elétrica.

As vitimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas para o hospital. Já o homem que morreu tinha 24 anos de idade e foi identificado como Pedro da Silva.