Homem são presos em flagrante por furto de fios e receptação em Lagarto

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam em flagrante um homem logo após o furto de fios de cobre no parque de exposições de Lagarto. O caso, que ocorreu nessa quarta-feira (28), foi registrado na Divisão de Crimes Contra o Patrimônio da Delegacia Regional de Lagarto.

De acordo com as informações policiais, após sua prisão, o autor do furto confessou o crime e indicou o “ferro velho” onde fez a venda do cobre furtado.

Após diligências, o receptador foi localizado, no “ferro velho”, onde confessou a compra do produto ilícito. Diante da situação, foi apreendido o material furtado, que seria destinado à atividade comercial.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, o autor do furto pagou fiança e foi liberado em seguida, já o autor da receptação possui um estabelecimento comercial dedicado à venda de sucata, incluindo fios de cobre, desta forma foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

O autor da receptação qualificada já responde a dois processos criminais pelo crime de receptação, incluindo receptação de fios de cobre. O suspeito segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil orienta que informações sobre delitos e suspeitos sejam sigilosamente encaminhadas à polícia por meio da ferramenta Disque-Denúncia (181).