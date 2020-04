Na manhã deste domingo (05), a equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento na fazenda Palmeirinha, Povoado Lagoas, no município de Porto da Folha.

A vítima, T.O.S., 18 anos, morava em Aracaju no conjunto Lafaiete Coutinho, e se encontra de férias na casa do avô, quando resolveu nadar em uma barragem, vindo a sofrer o afogamento.

O corpo foi resgatado pelos bombeiros militares e será encaminhado ao IML

Matéria do blog Espaço Militar