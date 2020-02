O fato ocorreu em uma região conhecida como Mutirão do Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. De acordo com informações, um jovem de 20 anos de idade foi assassinado a tiros.

Ainda de acordo com informações, a vítima teria saído para comprar cigarros, quando foi surpreendido por meliantes que estavam em um veículo ainda não identificado. Ao abordar a vítima, os bandidos dispararam em direção do mesmo, que não resistiu e morreu no local.