Quatro apostas das cidades de Manaus, Canoas, Porto da Folha e Botucatu, foram as vencedoras do concurso 2146 da Lotofácil, realizado na noite de deste domingo (30) em São Paulo.

Os números sorteados foram 01-02-04-06-08-09-11-13-16-17-18-19-20-21-22. A Caixa informou que cada bilhete premiado vai levar um prêmio de R$ 343.084,01.

Outros 170 bilhetes com 14 acertos. O prêmio para cada um deles ficou em R$ 1.692,63. A arrecadação total da Lotofácil 2146 foi de R$ 14966077.5, segundo a Caixa. O sorteio ainda teve 6.718 vencedores com 13 acertos, 81.111 com 12 e 469.334 com 11.