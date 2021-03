Médica morre por complicações da Covid-19

Morreu neste sábado, 20, por complicações provocadas pela Covid-19, a médica dermatologista Maria Eugênia Correia Teixeira, aos 70 anos. Ela foi internada em um hospital de Aracaju após ter sido infectada pelo vírus. O quadro de agravou e ela veio a óbito.

Dra Eugênia era filha do empresário Eupídio Teixeira, sobrinha do empresário Oviêdo Teixeira e prima do ex-deputado federal e ex-prefeito de Aracaju, José Carlos Teixeira, ambos já falecidos.

Ela foi proprietária de uma das mais tradicionais clínicas de Sergipe, a Uniclinica.

Fonte: Diário SE