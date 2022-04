Meteorologia prevê chuvas leves em todo o estado nos próximos dias

Em decorrência da presença de nebulosidade de densidade moderada com instabilidade atmosférica em fase de dissipação, que por sua vez favorece o tempo parcialmente nublado, as chuvas que ocorrem no Estado desde o Domingo de Ramos, permanecem até a quinta-feira,21, porém, de forma mais branda e não necessariamente simultânea nos oito territórios sergipanos, sendo que comparadas às últimas semanas, as temperaturas máximas diminuem e não passam da casa dos 30,0°C.

Para esta quarta-feira, 20, a madrugada terá chuvas no Baixo São Francisco, Centro Sul e Sul Sergipano. Pela manhã, além desses territórios, elas também ocorrerão no Leste e Médio Sertão Sergipano. Para o período vespertino, o tempo fica nublado em todo o estado, sobretudo no litoral, podendo ocorrer chuvas leves e isoladas no interior. Já à noite, elas se concentram de forma isoladas no Alto Sertão e Centro Sul Sergipano. Os termômetros registram mínimas de 22,1°C e máximas de 30,4°C no litoral, enquanto no interior elas variam de 22,5°C a 30,4°C.

A madrugada do feriado de Tiradentes, na quinta-feira, 21, será de precipitações leves no Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul e Sul Sergipano, se estendendo pela manhã no Centro Sul e Sul, ficando o restante do Estado com tempo nublado. Pela tarde, estão previstas chuvas apenas no Centro Sul, e durante à noite tempo nublado nos oito territórios. As temperaturas no litoral oscilam entre 24,1°C e 30,5°C, já no interior elas variam de 23,1°C a 30,5°C.

Para acompanhar as atualizações e boletins de previsão, precipitação, climatologia e hidrometeorologia, acesse www.sedurbs.se.go.br/portal recursoshidricos.

Com informações da Sedurbs