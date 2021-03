Operação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil resulta em grande apreensão de armas em Carira

No início da manhã desta quarta-feira, 10, foi desencadeada uma operação conjunta para dar cumprimento a vários mandados judiciais no município de Carira.

A Polícia Militar, através da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (CIOPAC), juntamente com a Polícia Civil deram cumprimento a vários mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão em vários pontos localizados na zona rural de Carira com o objetivo de apreender objetos e prender pessoas relacionadas com práticas criminosas.

Um dos alvos da operação foi a Chácara Andrade, no povoado Santo Antônio, onde foram apreendidas 07 espingardas de fabricação caseira, e 04 aparelhos celulares. Um homem foi preso por porte ilegal de armas.

Na rua projetada, no Bairro Bela Vista, outro homem foi preso por ordem judicial, em busca na residência, os policiais encontraram a quantia de R$ 4.950,00 em espécie, e um aparelho celular. Ainda foram apreendidas 2 CPU’s e um outro aparelho celular.

Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Carira.

Fontr: Polícia Militar