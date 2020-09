PC de Glória e Caatinga cumprem mandado de prisão preventiva por violência doméstica

Policiais civis da delegacia de Nossa Senhora da Glória, coordenados pelo delegado de polícia civil Eurico Nascimento em conjunto com policiais da Caatinga deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do natural ANDRÉ SANTOS OLIVEIRA – vulgo “BOLACHÃO”, no bairro Novo Horizonte, nesta urbe.

Segundo a autoridade policial o mandado foi concedido após o descumprimento da medida cautelar deferida a favor de sua ex-comanheira e seus familiares.

O mandado foi devidamente cumprido no dia de hoje, o Indiciado que responde por tráfico de drogas encontra-se preso na sede da delegacia Regional de Glória a espera da Justiça.