PC e Militar prendem autor de tentativa de feminicídio em Carira

Na última sexta-feira, 23, as Delegacias de Carira e Frei Paulo e a Polícia Militar de Carira, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, prenderam José Ivan Francisco, autor de uma tentativa de feminicídio. A prisão ocorreu no Povoado Descoberto, em Carira.

No ano de 2017, ele encontrava-se em sua residência no Povoado Descoberto, Carira, quando passou a discutir com a sua então companheira e agredir esta verbalmente e fisicamente. Na ocasião, pegou uma faca e desferiu um golpe nas costas dela, deixando a arma cravada no corpo da vítima, que só foi retirada no hospital.

Logo após o fato, a Polícia Civil de Carira instaurou inquérito policial e passou a investigar o caso. Após reunir provas suficientes, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de José Ivan Francisco, já que havia se evadido da cidade e por ele possuir uma extensa ficha criminal, tendo sido inclusive condenado por homicídio doloso.

Na última sexta-feira, após obter a informação de que ele havia regressado para o Povoado Descoberto, em Carira, as Polícias Civil e Militar realizaram a sua prisão.

SSP