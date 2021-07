PC prende suspeito de tráfico e apreende droga e arma de fogo em Propriá

Policiais civis lotados na Delegacia Regional de Propriá prenderam um suspeito de tráfico e apreenderam drogas e uma arma de fogo em duas ações contra o tráfico de entorpecentes no município de Propriá.

Nesta quarta-feira, no bairro Remanso, em Propriá, após denúncias anônimas feitas via telefone 181, a polícia chegou a um imóvel, onde foram encontradas uma quantidade de maconha pronta para a venda enterrada no quintal, uma quantia em dinheiro, possivelmente proveniente do tráfico de drogas, e uma arma de fogo calibre 28.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia Regional de Propriá, juntamente com a proprietária da residência, para as medidas cabíveis ao caso.

Já no final da tarde dessa terça-feira, 13, também na cidade de Propriá, policiais civis realizaram a prisão em flagrante de um suspeito de tráfico de drogas.

Inicialmente, os agentes realizaram a abordagem de um grupo de jovens numa residência nas proximidades do fórum e, com estes, foi encontrada uma porção de substância semelhante à maconha.

Em seguida, os policiais se dirigiram ao Alto do Aracaju, local onde residia o suspeito de ser o principal fornecedor da droga. No imóvel do homem, identificado pelos apelidos de “Dogão” ou “Cachorrão”, onde também funciona um bar, os policiais encontraram buchas de maconha prontas para a venda, uma barra de maconha prensada, balança de precisão, material para embalar droga e uma quantia em dinheiro.

Antes da chegada da polícia ao bar, um jovem foi abordado quando saía do local. A suspeita é de que ele estava no estabelecimento para alertar Cachorrão sobre os policiais que estavam nas proximidades.

Segundo os agentes, Dogão tentou se desfazer da droga, jogando-a no vaso sanitário, mas foi flagrado. Devido aos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Propriá.