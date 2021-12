PM flagra homem com drogas e arma de fogo artesanal em Nossa Senhora do Socorro

Durante patrulhamento realizado na tarde desta segunda-feira, 13, no Loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro, policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O flagrante ocorreu por volta das 15h40, momento em que as equipes encontraram o suspeito com 21 pedras de crack em frente a sua residência. Após revista na casa do infrator, os militares apreenderam uma arma de fogo artesanal calibre 12.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Pantonista.

Fonte: Ascom PMSE