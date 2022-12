PM prende suspeito de agredir a ex-companheira em Simão Dias

Nesse domingo, 11, militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM) prenderam um homem por suspeita de agressão contra a ex-companheira no Bairro Bonfim, em Simão Dias, região Centro-Sul do estado.

A prisão aconteceu durante a noite, após uma denúncia via 190. No local, os militares encontraram a vítima que confirmou as agressões. Segundo ela, o homem invadiu a residência e quebrou vários objetos. Ainda segundo a vítima, ele fez várias ameaças e a agrediu fisicamente.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Lagarto para procedimentos.