Tecnotree conclui transação da CognitiveScale nos EUA

A Tecnotree concluiu a compra de ativos pertencentesàCognitiveScale(CS)no último sábado, 10 de dezembro de 2022. O acordo cobria a transferência de toda a propriedade intelectual da CS, incluindo suas plataformas Truststar, Cortex e Certfai. Além disso, a CognitiveScale Inc. transferiu todas as suas patentes, em um total de 108,àTecnotree. A premiada plataforma de AIML capacita as empresas ao automatizar a inteligência de decisões, ao mesmo tempo em que oferece recursos de confiança e governança para detectar e mitigar riscos de negócios. Na atualidade, a plataforma fornece insights altamente personalizados para mais de 100 milhões de clientes nos EUA nas áreas de saúde, comércio, seguros, imóveis e fintech. Esta transação está alinhada com a atual estratégia global da Tecnotree e as expectativas de seus clientes.

A integração dos premiados recursos de engenharia de IA/ML do córtex da CS na pilha digital habilitada para várias nuvens 5G da Tecnotree aumentará a capacidade da Tecnotree de fornecer jornadas inteligentes e imersivas de experiência aos clientes, catálogos intuitivos e integrados e melhorar ainda mais as habilidades de nossos clientes para monetizar a inteligência pela rede. Essa aquisição permitirá oferecer uma excelente experiência para o projeto MTNN-Metamorphose desenvolvido pela Tecnotree (anunciado no início deste ano), que requer segmentação de clientes habilitada por IA, jornadas de 360 graus do cliente e entrega de satisfação digital ao cliente. A incursão da Tecnotree em ecossistemas de parcerias adjacentes e mercados B2B2X será ainda mais reforçada pelos projetos predefinidos na plataforma da CS para as áreas de saúde, bancos, seguros e comércio – sendo ampliados com projetos de telecomunicações para IA.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Oyj, disse: “Esta é uma conquista marcante para a Tecnotree de várias maneiras:

Para nossos clientes, uma vez que agora estamos em posição de fortalecer sua vantagem competitiva para monetização 5G e foco no cliente com jornadas de telecomunicações habilitadas para IA.

Para nossas parcerias de ecossistema, pois adicionaremos inteligência e recursos avançados de segmentação para uma melhor segmentação e monetização.

Para nossos colaboradores, a oportunidade de trabalhar nas mais avançadas tecnologias digitais relacionadas a AIML, RPA, Trust e Security já está materializada, e

Para nossos investidores, isso marca nossa entrada no mercado norte-americano com uma oferta concreta e receita sustentável (como ARR) em serviços digitais essenciais em saúde, fintech, telecomunicações, seguros e imóveis.

Essa aquisição eleva a Tecnotree de um provedor de plataforma BSS digital a um provedor de experiência total de IA em jornadas físicas e digitais.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

Para mais informações, acesse www.tecnotree.com.

