PM prende suspeito de apropriação indébita de aparelho celular em Aracaju

Militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam um homem suspeito de apropriação indébita de um aparelho celular, na manhã desse domingo (25), no Bairro América, Zona Oeste de Aracaju.

Segundo informações, as equipes do Getam realizavam rondas de rotina na Travessa Guaporé, quando avistaram um homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Durante o procedimento, ele foi flagrado portando um celular com restrição de roubo/furto.

Quando questionado sobre a procedência do aparelho, o suspeito informou que estava transitando na Avenida Desembargador Maynard e percebeu quando um homem deixou cair o celular. Neste momento, ao invés de devolver o aparelho, ele se apossou de maneira indevida e buscou ajuda para desbloquear e usar o celular.

Diante do flagrante e da confissão, o homem foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.