PM prende suspeito por furto em Nossa Senhora da Glória

No início da noite dessa quarta-feira, 7, policiais da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) prenderam um suspeito por furto. O fato ocorreu no município de Nossa Senhora da Glória, região do Alto Sertão sergipano.

Os policiais realizavam patrulhamento quando foram informados que um homem teria furtado um aparelho tablet em uma residência. Após buscas, a equipe localizou o suspeito e verificou que o equipamento eletrônico estava escondido em sua bermuda.

Durante o flagrante, o suspeito confessou o furto aos militares e informou que foi réu em vários processos judiciais pela Comarca de Malhador, inclusive por suspeita de roubo.

O caso foi direcionado à Delegacia de Nossa Senhora da Glória para adoção das medidas pertinentes.

PMSE