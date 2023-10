Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam três pessoas suspeitas de tráfico ilícito de drogas na Zona Sul da capital. A ação aconteceu na última segunda-feira, 16, e resultou na apreensão de mais de 4kg de maconha.

As equipes realizavam patrulhamento de rotina no Conjunto Orlando Dantas, quando visualizaram duas pessoas em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais militares, um deles jogou uma mochila no chão e tentou fugir do local.

Ainda assim, os policiais alcançaram os suspeitos e revistaram a bolsa. Na sacola, havia aproximadamente 1,270kg de maconha

Questionado, o casal confessou que recebeu os entorpecentes em uma residência no Bairro Santa Maria, com o objetivo de distribui-los em outras localidades.

Com a informação, os policiais foram até o imóvel informado pelos suspeitos, onde apreenderam mais 3 kg da mesma droga. No mesmo endereço, os policiais prenderam um terceiro suspeito. Após consulta ao sistema de segurança, foi constatado que o homem possuía três mandados de prisão em aberto.

Três suspeitos foram presos pelo crime de tráfico licito de drogas, e 4,270Kg de maconha foram apreendidos e encaminhadas à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE