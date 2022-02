Polícia Civil confirma prisões de dois suspeitos da morte de taxista na Coroa do Meio

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira, 7, as prisões de dois suspeitos da morte do taxista Gednilson Conceição dos Santos, ocorrida no dia 12 de janeiro deste ano, no bairro Coroa do Meio, na capital sergipana. Os investigados foram presos por força de um mandado de prisão temporária.

Segundo o DHPP, a primeira detenção aconteceu no dia 27 de janeiro, em um povoado do município de Areia Branca. O segundo envolvido no crime foi localizado e detido hoje, no Loteamento Moema Meire, no bairro Cidade Nova, na capital.

“Esse crime chamou muito a atenção da população, uma vez que a vítima foi arrastada com o corpo para fora do carro durante o crime. Houve um empenho de todas as equipes do Departamento, no sentido de elucidar o mais rápido possível a ocorrência, de modo que a primeira prisão se deu já no final do mês passado”, citou a delegada delegada Rosana Freitas, coordenadora das delegacias da capital.

“Foi com auxílio da população, através da divulgação das imagens do crime, que a polícia pôde mais uma vez obter êxito na investigação”, frisou a delegada, ao ressaltar a importância do trabalho conjunto com a sociedade e o Disque-Denúncia – 181, da Polícia Civil.

A coordenadora das delegacias da capital informou ainda que os trabalhos do DHPP seguem em sigilo, para não prejudicar a elucidação do caso. “A investigação continua, pois não está clara a motivação do crime”, concluiu.