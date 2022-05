Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Campo do Brito

Policiais civis da Delegacia de Campo do Brito deram cumprimento ao mandado de prisão de um suspeito da prática de roubo majorado. O suspeito também foi detido em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na tarde dessa segunda-feira (16).

De acordo com as informações policiais, a equipe recebeu a informação de que o suspeito tinha retornado para a cidade de Campo do Brito e estaria traficando drogas juntamente com sua companheira na região central da cidade.

Após confirmar a denúncia, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão e encontraram, na casa do indivíduo, farta quantidade e variedade de drogas, dinheiro trocado, balança de precisão, caderno com anotações, além de outros materiais comumente utilizados na venda de entorpecentes.

O casal foi encaminhado para a Delegacia de Campo do Brito, onde também foi feito o flagrante pelo crime de tráfico de drogas.