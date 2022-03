Polícia Civil cumpre mandado de prisão por homicídio em Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificou os suspeitos pelo homícido de Rafael de Lima Moura do Nascimento, 26 anos, ocorrido no dia 24 de dezembro de 2021, no loteamento São Vicente, na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro.

Após várias diligências, apurou-se que os indivíduos são dois homens de 23 e de 18 anos. No dia do crime, a dupla estava em uma motocicleta de cor vermelha com restrição de roubo. Segundo as investigações, eles teriam se aproximado da vítima no momento em que ela caminhava em via pública. Os autores do crime, fazendo uso de uma pistola de calibre 380, efetuaram vários disparos contra Rafael, que não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

O suspeito de 18 anos veio a óbito no dia 3 de janeiro, após entrar em confronto com policiais militares no conjunto Piabeta, tendo a motocicleta usada no crime sido apreendida em sua posse.

Já, quanto ao outro suspeito, o DHPP solicitou o mandado de prisão preventiva, que foi cumprido no dia 22 de março, em operação realizada pela Polícia Federal, que também tinha um mandado de prisão contra ele por roubo cometido contra os Correios. Ele já se encontra à disposição da Justiça.