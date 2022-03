Polícia Civil divulga imagens de autores de homicídio em Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta segunda-feira (7), as imagens dos investigados pelo homicídio que vitimou Jones de Jesus Barreto, conhecido como “Didiu”.

O crime foi praticado no dia 25 de dezembro de 2021, no loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. Eles foram identificados como Diego Leandro de Oliveira Cavalcante e Osmael de Oliveira Cavalcante.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização dos investigados sejam repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.