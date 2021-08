Polícia Civil prende andarilho que esfaqueou vítima em Nossa Senhora da Glória

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prenderam em flagrante Reginaldo Santos da Silva, suspeito de tentativa de homicídio. Ele confessou a prática do crime, dizendo que acertou o peito da vítima em um momento que ela estava distraída. A prisão ocorreu nessa terça-feira (17), em Nossa Senhora da Glória.

De acordo com as informações policiais, a equipe recebeu denúncias anônimas de que uma pessoa estava no chão ensanguentada. Os policiais foram ao local e encontraram a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez o resgate e o encaminhamento para o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória.

No caminho, a vítima disse que foi atingida por golpes de faca por um andarilho, conhecido como “Alagoano”. As buscas foram intensificadas e o suposto autor do crime foi localizado e preso. Diante disso, foi lavrado auto de prisão em flagrante delito por tentativa de homicídio e o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia.

Na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, ainda foi levantado que o suspeito matou uma pessoa a facadas na cidade de Alagoinhas (BA), no ano de 2012, e ainda responde a um furto na cidade de Rio Real (BA).