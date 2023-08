Nesta terça-feira, dia 22, a Polícia Civil de Propriá prendeu um casal suspeito de crime de tráfico de drogas no município. A dupla já estava sendo investigada e hoje foi flagrada no conjunto Santo Antônio, na cidade propriaense.

“Os suspeitos estavam sendo investigados há algum tempo e são conhecidos por praticar tráfico de drogas na cidade. No dia de hoje, foi possível efetuar as prisões em flagrante. Com eles, foram encontradas porções de substância análoga a crack, uma parte já fracionada para venda e a outra ainda estava em pedras maiores”, citou o delegado Regional de Propriá, Ruidiney Nunes.

Durante a detenção, além dos entorpecentes, também foi apreendida uma quantia em dinheiro. No momento da prisão, os suspeitos estavam em uma residência situada no conjunto Santo Antônio, em Propriá.

O casal foi conduzido à delegacia local e já está à disposição da Justiça. A Polícia Civil informa que qualquer informação sobre atividades criminosas no Baixo São Francisco pode ser repassada pelo telefone 181, pois o sigilo é garantido.