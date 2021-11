Polícia Civil prende em flagrante suspeito de tráfico de drogas em Propriá

Policiais Civis da Delegacia Regional de Propriá prenderam em flagrante um homem suspeito da prática de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na manhã desta terça-feira (23), no bairro Remanso.

De acordo com os delegados Fábio Alan Pimentel e Ruidiney Nunes, após semanas de investigações realizadas pela polícia, foi comprovado o envolvimento do suspeito, de prenome Eduardo, na comercialização de maconha e cocaína.

Conforme os delegados, buscas foram realizadas na residência do suspeito, que convivia com sua mãe e irmã. No local, foram encontrados dois pacotes grandes de maconha pesando cerca de 40 gramas, quatro pacotes menores prontos para a venda e dois pacotes de cocaína pura pesando 25 gramas cada.

Além do entorpecente, os policiais também apreenderam material para embalar as drogas, caderno de contabilidade do tráfico e um jarro contendo uma planta da espécie Canabis (maconha).

No momento da prisão, o suspeito assumiu a propriedade de todo o material apreendido e assumiu que comercializava entorpecentes. Ele foi encaminhado para a unidade policial e já encontra-se à disposição da Justiça.