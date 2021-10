Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Campo do Brito

- Advertisement -

Na tarde de quarta-feira (27), policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em apoio à equipe da Delegacia de Campo do Brito, prenderam em flagrante por tráfico de drogas Lourenço Andrade da Gama, conhecido como “Jeguinho”. As investigações que levaram à prisão foram desencadeadas depois de denúncias anônimas.

Na ação, o suspeito foi abordado enquanto transitava em uma motocicleta nas ruas da cidade de Campo do Brito. Após a realização de busca pessoal, foram encontrados 113 recipientes do tipo eppendorf contendo substância semelhante à cocaína e mais 618 gramas da mesma substância em uma sacola plástica.

Lourenço Andrade já havia sido preso anteriormente pela prática de crimes da mesma natureza. Depois da prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado para a audiência de custódia.

A Polícia Civil orienta que informações sobre suspeitos e delitos podem ser sigilosamente encaminhadas através da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181.