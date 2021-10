Polícia Militar desarticula grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas em Nossa Senhora da Glória

- Advertisement -

Na tarde dessa quarta-feira, 27, equipes da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) desarticularam um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas no município de Nossa Senhora da Glória. Durante a ação policial quatro pessoas foram flagradas transportando entorpecentes, entre maconha cocaína e crack.

O flagrante ocorreu no momento em que os militares surpreenderam os suspeitos desembarcando de um carro nas proximidades do Campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe. De acordo com os integrantes da Ciopac, os infratores estavam retornando da cidade de Nossa Senhora da Dores, onde haviam adquirido as drogas para vender em Glória.

Ainda segundo os policiais da Caatinga, o grupo vinha sendo monitorado há cerca de dois meses, após uma série de denúncias que indicavam a participação dos suspeitos em vendas de drogas na região.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, onde foram entregues mais de 300 gramas de maconha, 50 cápsulas contendo cocaína e 17 gramas de crack, além de mais de 80 cápsulas vazias de cocaína.